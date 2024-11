Nesta terça tem palestra "Destrave seu Potencial Empreendedor" no Sebrae

Nesta terça-feira, dia 19 de novembro, a Sala do Empreendedor traz a Paranavaí a palestra “Destrave seu Potencial Empreendedor!”. O evento, realizado em parceria com o Sebrae, é gratuito, mas as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas através do link: https://forms.office.com/r/XYwBjKccU1

A palestra é voltada a empreendedores que buscam expansão; quem quer começar a empreender, mas não sabe por onde; e profissionais que desejam desenvolver habilidades empresariais. “Estamos realizando este evento para quem quer descobrir como desbloquear o seu verdadeiro potencial no mundo dos negócios e com isso crescer, inovar e transformar suas ideias em sucesso”, destaca a agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor, Andréa Alves Vieira.

A palestra está marcada para começar às 19h, nas dependências do Sebrae – Rua Souza Naves, 1927.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí