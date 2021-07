Oficina on-line vai tratar sobre o desenvolvimento do empreendedor

O Sebrae, em parceria com a Sala do Empreendedor de Paranavaí, vai realizar no próximo dia 13/7 a “Oficina Mindset”, um evento voltado para o auto-desenvolvimento pessoal e crescimento do seu negócio. A intenção é despertar no empreendedor uma mentalidade que entenda a necessidade de se preparar e que queira crescer de forma segura.

O evento será realizado de forma on-line e a participação é gratuita. O início está marcado para às 19h e os interessados podem se inscrever pelo telefone (44) 3423-4516 ou pelo link https://bit.ly/Mindset_Empreendedor_Pvai

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí