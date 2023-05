Paranavaí terá Feira do MEI, nesta sexta-feira

Na próxima sexta-feira (26/5), será realizada a Feira do MEI, em Paranavaí, simultaneamente com a tradicional Feira da Lua. O evento, que faz parte da programação da Semana do MEI 2023, terá microempreendedores individuais (MEI) expondo e comercializando produtos e serviços, na Praça dos Pioneiros, na Rua Manoel Ribas, a partir das 15h. O acesso será gratuito.

Serão 25 estandes de artesãos, de empreendedores na área da gastronomia e feirantes. Haverá espaço kids com pintura facial, modelagem de balões e apresentação musical. A iniciativa é da Sala do Empreendedor de Paranavaí e do Sebrae/PR.

“O principal objetivo é fomentar o comércio local com mais esse atendimento ao público MEI, que irá promover um grande networking entre eles e os consumidores finais, além da exposição de produtos”, diz o consultor do Sebrae/PR, Marcos Silvestre.

A agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor de Paranavaí, Andréa Alves Vieira, ressalta que a feira encerrará a programação da Semana do MEI no município.

“Além de fazer negócios, vamos celebrar esse momento tão importante para o desenvolvimento dos pequenos negócios da nossa cidade. Queremos potencializar os MEI e incentivar a formalização dos potenciais empreendedores locais”, destaca Andréa.

Durante a Semana do MEI, que começou na última segunda-feira (22) e vai até sexta-feira (26), Paranavaí terá mutirão para a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), que tem prazo até 31 de maio, e agendamento de consultorias. Interessados em participar podem entrar em contato pelos telefones (44) 3424-5550 ou (44) 3423-4516.

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae/PR