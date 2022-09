Paranavaí terá nova edição do Inovatech no mês de outubro

O Inovatech SRI é um evento de inovação e empreendedorismo de Paranavaí e região, que teve sua primeira edição em 2019. O evento que é realizado pelo Sebrae/PR, Sistema Regional de Inovação (SRI) da Costa Noroeste, Prefeitura de Paranavaí, ACIAP e RPC, conta com o apoio de diversas instituições e tem como objetivo promover e estimular o desenvolvimento tecnológico e a inovação em Paranavaí e região.

Em 2022, o Inovatech SRI acontecerá no Centro de Eventos de Paranavaí, nos dias 13 e 14 de outubro, das 9h às 22h. O evento será totalmente presencial e gratuito, com muitas atrações e conteúdos de alto impacto.



Inovatech SRI 2022





A programação vai contar com palestras, minicursos, espaço para exposição de inovações e tecnologias, apresentação cultural, praça de alimentação, batalha de robôs e hackathon. Os temas abrangem metaverso, web 3.0, mídias digitais, LGPD, Nova Lei de Licitações, o mercado de trabalho na área de tecnologia e muito mais. Entre os palestrantes está o ator e empresário Felipe Titto que aborda o tema Empreendedorismo e Inovação, além de participar da banca do hackathon.

Iniciativas como o Inovatech SRI contribuem para o desenvolvimento local, além de mostrar novas possibilidades de negócios, gerar conhecimento, promover networking e fortalecer o empreendedorismo e o ecossistema de inovação.

Em sua primeira edição participaram do evento mais de cinco mil pessoas e a expectativa para este ano é superar este público. Em 2020, o Inovatech SRI inovou ao se adaptar ao cenário da pandemia de Covid-19 com um formato on-line. Neste ano, o evento volta para o presencial com muito conteúdo para inspirar o público a inovar.

Quem tiver interesse em participar do evento pode se inscrever pelo site https://inovatechsri.com.br/

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí