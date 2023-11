Prefeitos de municípios do noroeste do Paraná se reúnem em Nova Londrina

No próximo dia 25 de novembro, o Sebrae/PR e a Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense (Amunpar) promovem encontro com prefeitos da região noroeste. Na reunião, serão debatidas aplicações da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (Lei nº 123/2006) e será assinado um Termo de Cooperação Técnica entre a associação e o Sebrae/PR. O evento será realizado em Nova Londrina.

Foram convidados os prefeitos dos 28 municípios abrangidos pela associação: Alto Paraná; Amaporã; Cruzeiro do Sul; Diamante do Norte; Guairaçá; Inajá; Itaúna do Sul; Jardim Olinda; Loanda; Marilena; Mirador; Nova Aliança do Ivaí; Nova Londrina; Paraíso do Norte; Paranapoema; Paranavaí; Planaltina do Paraná; Porto Rico; Querência do Norte; Santa Cruz do Monte Castelo; Santa Izabel do Ivaí; Santa Mônica; Santo Antônio do Caiuá; São Carlos do Ivaí; São João do Caiuá; São Pedro do Paraná; Tamboara; e Terra Rica.

Otavio Henrique Grendene Bono, prefeito de Nova Londrina e presidente da Amunpar, explica que o encontro tem o objetivo de disseminar possibilidades de parcerias com prefeituras, com o Sebrae/PR, a importância de firmar convênios e, principalmente, de explorar particularidades da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

“Aplicar a Lei Geral é uma maneira de potencializar a economia local, as pequenas empresas das cidades. Um exemplo é apoiar esse público em processos de compras públicas. Além do aprendizado sobre o tema, será assinado um termo com a Amunpar, a fim de que ações na área sejam, de fato, realizadas”, diz Bono.

O Termo de Cooperação Técnica representará um protocolo de intenções em prol de desenvolvimento de um ambiente de negócios favorável e diferenciado para os pequenos negócios dos municípios.

“Queremos levar a pauta da pequena empresa para ainda mais perto dos prefeitos, por meio da associação, fortalecer essa rede voltada aos pequenos negócios e a cultura empreendedora. Além da atuação individual que temos com cada prefeitura, o momento será oportuno para pactuarmos um compromisso de trabalho em favor do empreendedorismo, da inovação e outras temáticas voltadas aos pequenos negócios”, comenta o gerente da Regional Noroeste do Sebrae/PR, Wendell Gussoni.

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae/PR