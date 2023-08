Programa para estimular a criação de startups foi lançado em Paranavaí

No último sábado (26/8), o Sebrae/PR, o Centro Universitário UniFatecie e o Instituto Federal do Paraná (IFPR) lançaram o Garage Geração Tec 2023, em Paranavaí, um programa com participação gratuita para ajudar universitários a transformar ideias em startups. O evento de lançamento foi on-line e pode ser acompanhado pelo link: https://www.youtube.com/@CentroUniversitarioUniFatecie.

Podem se inscrever universitários de quaisquer instituições de ensino, reunidos em equipes de três a quatro membros, que possuem ideias inovadoras e que estão dispostos a participar de sete encontros, totalizando mais de 60 horas de conteúdo, a serem programados nos próximos meses. Haverá certificação para os participantes e premiação para os melhores projetos.

“Iremos oferecer todo o suporte para os estudantes transformarem o ânimo de abrir um negócio inovador em uma realidade. Desde a ideia até a startup, tudo poderá ser construído no decorrer do programa, durante os workshops, mentorias, tutorias e outras atividades”, diz a consultora do Sebrae/PR, Narliane Martins.

Para o chefe da Seção de Inovação e Empreendedorismo do IFPR, José Augusto Teixeira, o programa Garage Geração Tec é uma oportunidade para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras e inovadoras.

“A possibilidade de receber mentorias com profissionais gabaritados permite ao estudante ampliar sua visão estratégica, desenvolver ou aumentar sua capacidade de liderança, de trabalho em equipe e de resolução de problemas. O Garage oportuniza aos participantes protagonizarem suas próprias jornadas empreendedoras”, comenta Teixeira.

O diretor de Ensino do Centro Universitário UniFatecie, Daniel de Lima, destaca que o programa atinge todos os cursos da instituição de ensino e permite uma interação entre as diversas áreas do estudo acadêmico.

“O Garage possibilita uma evolução educacional, pessoal e profissional para as pessoas que participam dessa metodologia, e isso nos torna responsáveis e parte dessas histórias. Também é nosso interesse trabalhar o tema da inovação de forma transversal, pensando no desenvolvimento econômico, social e no retorno à sociedade”, comenta Lima.

Os interessados em participar do Garage têm até o dia 8 de setembro para realizar as inscrições pelo formulário: https://forms.gle/uKQS9SU1pZEUDhGw5.

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae/PR