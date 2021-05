Programa para quem quer abrir uma startup está com inscrições abertas, em Paranavaí

O Startup Garage está com inscrições abertas, até o dia 25 de maio, para equipes entre três e cinco pessoas de qualquer instituição de ensino que querem tirar do papel a ideia de uma startup. Realizado em parceria pelo Sebrae/PR, UniFatecie e Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Paranavaí, o programa é voltado para quem é de Paranavaí e região e visa a fomentar o empreendedorismo e a inovação. A participação é gratuita.

As atividades do programa serão realizadas semanalmente, às sextas-feiras à noite, de forma remota, entre junho e outubro deste ano. Serão ofertadas mentorias, tutoriais workshops temáticos, apoio para auxiliar no surgimento dos negócios inovadores para um total de 10 equipes participantes – haverá seleção entre os inscritos. Uma dica é montar equipes de pessoas com habilidades distintas voltadas à proposta de negócio, para que as experiências se somem.

O Startup Garage é uma ação de educação empreendedora do Sebrae/PR, que fortalece o ecossistema de inovação do Estado e ajuda a desenvolver o potencial empreendedor com a participação de acadêmicos no processo de criação e performance de uma startup.

Segundo a consultora do Sebrae/PR, Narliane Martins, as propostas dos participantes serão acompanhadas e conduzidas em estratégias que vão ajudar no lançamento do produto ou serviço inovador.

“Queremos despertar nos acadêmicos e outras pessoas que compuserem os times o espírito empreendedor, oferecendo todo o suporte durante a trilha do programa para que o projeto de cada equipe ganhe forma e desenvolver as competências e habilidades dos participantes”, destaca Narliane.

O coordenador do Startup Garage na Unifatecie, Heider Jeferson Gonçalves, explica que além das atividades coletivas, os participantes também poderão ter atendimentos individualizados para tirar dúvidas e alinhar os projetos. “Nossa maior expectativa é fomentar a cultura da educação empreendedora pelo seu poder transformador e estimular os universitários a propor negócios inovadores”, diz. O link para a inscrição é o http://bit.ly/StartUpGarage2021.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae