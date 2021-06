Salas do Empreendedor da região de Paranavaí estão com inscrições abertas para capacitações

As Salas do Empreendedor de Paranavaí, Alto Paraná, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Terra Rica, Querência do Norte, Loanda e Santa Isabel do Ivaí, em parceria com o Sebrae/PR, vão oferecer consultorias e cursos online e gratuitos, no início do segundo semestre, para microempreendedores individuais (MEI). Para realizar as inscrições, os interessados podem ligar nos telefones das salas.

Haverá capacitações nas áreas de gestão, finanças, marketing, inovação, atendimento ao cliente e outras. “São algumas das oportunidades gratuitas deste semestre para os donos de pequenos negócios aprenderem na prática sobre ferramentas para aplicar no dia a dia”, diz a consultora do Sebrae/PR, Maria Fernanda Reis.

A Sala do Empreendedor de Paranavaí, por exemplo, vai realizar, entre 28 de junho e 2 de julho, com opção para participar no período da manhã, tarde ou noite, consultoria em marketing digital, voltada para quem está iniciando nos negócios. Na atividade, os empreendedores vão aprender como criar estratégias de marketing utilizando, para isso, ferramentas como as redes sociais para alavancar as vendas.

Também em Paranavaí, está programada a oficina online Mindset Empreendedor, no dia 13 de julho, às 19 horas. Estão atreladas a essa primeira atividade as oficinas de Design Thinking, em 14 de julho; de Imagem pessoal e gestão das emoções, em 21 de julho; e de Story Telling, em 22 de julho. Essa trilha foi organizada para auxiliar principalmente profissionais liberais e autônomos a atuarem e se posicionarem no mercado como empresários.

“Entendemos que possibilitar formas de construção, reconstrução e adaptações para melhor atuação empresarial é fundamental, especialmente no cenário atual, que nos leva para uma fase de aprendizado para lidar com o novo”, observa a agente da Sala do Empreendedor de Paranavaí, Andréa Alves Vieira.

Quem é de Alto Paraná poderá se inscrever para participar de uma consultoria em marketing digital online, no dia 5 de julho, em horário agendado. De acordo com o agente da Sala do Empreendedor da cidade, Claudecir Inácio, os participantes podem ser empreendedores em qualquer fase do negócio. “O objetivo é ensinar de forma prática como utilizar as plataformas digitais para a divulgação de produtos”, diz.

Em Terra Rica, no dia 29 de junho, das 10h30 às 22h30, será oferecida a capacitação Gestão de vendas: fidelizando seu cliente, oportunidade em que os participantes vão aprender técnicas que permitam à empresa conquistar clientes e atingir suas metas. “É fundamental para o sucesso de um negócio a boa relação entre cliente e empresa, o que será abordado no curso”, comenta a agente da Sala do Empreendedor de Terra Rica, Andreia Santana.

Programação nas Salas

- Alto Paraná: (44) 3447-1122

Consultoria em marketing digital – 05/07

- Paranavaí: (44) 3423-4516

Consultoria em marketing digital – entre 28/06 a 02/07

Mindset Empreendedor – 13/07

Imagem pessoal e gestão das emoções – 14/07

Design Thinking – 21/07

Story Telling – 22/07

- Nova Londrina: (44) 3432-1831

Gestão do tempo e produtividade – 15/07

Consultoria em marketing digital – entre 16/07 e 30/07

- Paraíso do Norte: (44) 3431-1655

Como planejar uma empresa de sucesso – 08/07

Consultoria em Planejamento Estratégico – entre 19/07 e 23/07

- Terra Rica: (44) 3441-1979

Gestão de vendas: fidelizando seu cliente – 29/06

Das 10h30 às 22h30

- Querência do Norte: (44) 3462-1417

Consultoria em finanças – entre 05/07 e 09/07

Palestra Tendências 2021 – 20/07

- Loanda: (44) 3425-8420

Como atender melhor seu cliente – dia 13/07

- Santa Isabel do Ivaí: (44) 3453-8327

Consultoria em finanças – entre 05/07 e 09/07

Fonte: Assessoria de Imprensa do Sebrae