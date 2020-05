Série de capacitações vai ajudar empreendedores de Paranavaí e região a enfrentar a crise

Até o dia 20 de maio, empresários de micro e pequenas empresas de Paranavaí e região podem aprender sobre crédito, vendas digitais, marketing e outros assuntos na “Jornada de Capacitações”, cujo objetivo é ajudar no enfrentamento à crise causada pelo Coronavírus. A ação ocorre online, com participação gratuita. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/2S7feFj.

A “Jornada de Capacitações” é organizada pelo Sebrae/PR e diversas entidades e empresários que compõem o Comitê de Operação Emergencial (COE) Econômico, que tem o objetivo de discutir os impactos e as soluções para a economia de Paranavaí, durante e após a pandemia.

“O objetivo é dar informações para a compreensão do cenário atual e para diminuir os impactos econômicos em Paranavaí. Os empreendedores precisam tomar decisões rápidas para evitar prejuízos e garantir a sobrevivência. Com as capacitações, a expectativa é apoiá-los nessa missão”, explica a consultora do Sebrae/PR, Rafaela Cristina da Silva.

A programação conta com workshops, talks com especialistas, consultorias individuais e visita técnica virtual. Os encontros vão abordar três eixos principais: Gestão e estratégia financeira de crise; Marketing e vendas digitais; e Inovação.

“Considerando as dificuldades locais, haverá dicas sobre inovação, como enxugar custos, obter crédito e traçar estratégias de marketing, pensando em como os empresários podem melhorar as vendas e se remodelar para o novo cenário”, comenta Rafaela.

Programação

Consultoria Individual - Gestão Financeira

Inscrições até 06/05/2020

Talk com Especialista - Acesso a Créditos

Inscrições até 04/05/2020

Workshop - Modelo de Negócios

Inscrições até 05/05/2020

Talk com Especialista - Estratégias de Vendas

Inscrições até 06/05/2020

Workshop - Vendas Digital e Delivery

Inscrições até 12/05/2020

Consultoria - Vendas Digital e Delivery

Inscrições até 19/05/2020

Talk com Especialista - Como Inovar

Inscrições até 14/05/2020

Workshop - Design Thinking

Inscrições até 19/05/2020

Visita técnica virtual

Inscrições até 20/05/2020

Fonte: Assessoria de Imprensa Regional Noroeste do Sebrae