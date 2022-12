Banda Angra faz show histórico em Paranavaí

Mais de 5 mil pessoas lotaram as escadarias do Estádio Municipal Waldemiro Wagner neste domingo (4/12) para acompanhar o show da banda de heavy metal brasileiro, Angra. Tocando pela primeira vez em Paranavaí, a banda fez uma apresentação especial da turnê comemorativa de 20 anos do disco “Rebirth”. O show marcou o início das comemorações dos 70 anos do município em grande estilo.



Angra no Festival de Aniversário de Paranavaí





“Foi surpreendente ver pessoas do Paraná inteiro vindo a Paranavaí para curtir o show do Angra. Recebemos caravanas de vários municípios. Todo mundo que esteve lá curtiu bastante e recebemos muitos elogios com relação à organização do evento. Foi toda uma estrutura pensada para a abertura do Festival de Aniversário de Paranavaí, com brinquedos infantis, praça de alimentação e segurança impecável. Não registramos nenhuma ocorrência atendida pela Guarda Municipal nem pela equipe médica presente. Tudo isso é fruto do trabalho integrado realizado pelas secretarias municipais. Ainda temos mais dois grandes shows pela frente para fazermos uma comemoração histórica, à altura do que a nossa cidade merece”, avaliou o secretário de Comunicação Social, Américo Pontes de Castro.

Festival de Aniversário – E as comemorações dos 70 anos de Paranavaí continuam nos próximos dois domingos. Dia 11 de dezembro, o artista Rodrigo Teaser faz o show “Tributo ao Rei do Pop”. Teaser é conhecido internacionalmente por ser um dos maiores intérpretes de Michael Jackson no mundo. O artista leva ao público a experiência completa de uma imersão aos maiores hits do astro, com direito a show de ilusionismo, bailarinos e banda ao vivo, o artista promete um setlist com Human Nature, Thriller, Beat It, Billie Jean, Smooth Criminal e Black Or White.

E no dia 18 de dezembro, a BRZ Produções traz a Paranavaí o espetáculo “Queen Experience in Concert”, considerado um dos maiores tributos ao Queen de todas as Américas. O espetáculo traz ao palco os maiores e melhores sucessos da banda original, tais como: “Don’t Stop me now”, “Killer Queen”, “Under Pressure”, dentre outros. O Queen Experience tem o objetivo de homenagear e relembrar a mente brilhante de Freddie Mercury, juntamente com John Deacon, Brian May e Roger Taylor. A turnê já percorreu mais de 100 cidades brasileiras, tendo sua experiência internacional no Chile, Argentina e Uruguai.

Ambos os shows são oferecidos gratuitamente à população e vão acontecer na Praça dos Pioneiros, com início às 20h.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí