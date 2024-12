Banda Capital Inicial faz show especial neste sábado no Festival de Aniversário de Paranavaí

Neste sábado, dia 14 de dezembro, Paranavaí comemora seus 72 anos de história em grande estilo. O segundo final de semana do Festival de Aniversário da cidade promete muito pop rock, blues e música autoral. A atração principal é a banda Capital Inicial.



Banda Capital Inicial faz show especial neste sábado - clique para ampliar



- clique para ampliar

A programação deste sábado começa às 18h com shows da Guglielmi Blues Band e da banda Elemento Principal. Depois começa a apresentação da lendária banda Capital Inicial que, com mais de 40 anos de trajetória, traz a Paranavaí os clássicos que marcaram gerações e reafirmam sua relevância no cenário do rock nacional.

Os shows acontecem na Praça dos Pioneiros e são totalmente gratuitos para a população.

Lembrando que a Prefeitura de Paranavaí está montando um espaço exclusivo para cadeirantes acompanharem aos shows bem de frente ao palco. Cada cadeirante tem direito a levar um acompanhante na área especial. Basta preencher ao formulário on-line disponível no link: https://forms.gle/Kd8uG6EYU6p3M7du9

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí