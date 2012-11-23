Jota Quest marca a maior edição do Suruquá Rock

Uma multidão acompanhou, neste sábado (28), o show da banda Jota Quest na Praça dos Pioneiros, em Paranavaí. A apresentação foi o grande destaque da 4ª edição do Suruquá Rock e estabeleceu um novo recorde de público do festival, reunindo fãs de diferentes idades em uma noite marcada por sucessos e animação.

No repertório, hits como “Dias Melhores”, “Fácil”, “Só Hoje” e “Do Seu Lado” embalaram o público, que lotou a praça e acompanhou o show do início ao fim, em uma apresentação intensa e com forte interação com os fãs.

Neste domingo pela manhã, o vocalista Rogério Flausino publicou nas redes sociais uma mensagem sobre a apresentação em Paranavaí. “Foi um dos shows mais bonitos e energéticos dos últimos tempos, com a Praça dos Pioneiros cheia, em meio às árvores, o que tornou a apresentação ainda mais especial. Vivemos uma noite inesquecível, com milhares de pessoas, muita alegria e energia positiva. Nosso agradecimento a todos que participaram e também à organização do evento”, escreveu.

“A 4ª edição do Suruquá Rock superou as expectativas. Tivemos um público recorde, com a praça lotada nos dois dias, valorizando as bandas locais e regionais e encerrando com um grande show nacional, que ficará marcado na história do festival”, afirmou o presidente da Fundação Cultural, Rafael Torrente.

“É muito importante proporcionar momentos como esse para a população. Um evento que reúne famílias, amigos, gente de todas as idades, levando alegria, diversão e movimentando a cidade. O Suruquá Rock já faz parte do calendário e mostra a força da cultura em Paranavaí”, disse o prefeito Mauricio Gehlen.

OUTRAS ATRAÇÕES – Além do show do Jota Quest, o público também curtiu as apresentações das bandas Kichuti 80 e Empala Rock, conhecidas pela energia no palco e por levar ao público clássicos do rock que atravessam gerações. Com estilos marcantes, os grupos vêm conquistando espaço e atraindo fãs por onde passam.

Na sexta-feira (27), primeiro dia do evento, as apresentações ficaram por conta das bandas Um Reino e Acoustix, que também levaram ao público releituras e composições que reforçam a força do rock e do pop na cena local e regional.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí