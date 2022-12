Neste domingo, banda Angra faz show de abertura do Festival de Aniversário de Paranavaí

Neste domingo, dia 4 de dezembro, será dada a largada para as comemorações do aniversário de 70 anos de emancipação política de Paranavaí. Serão três finais de semana com shows épicos gratuitos pra todo mundo poder aproveitar ao máximo. E quem faz o show de abertura do Festival neste domingo (4/12), é a banda de heavy metal brasileiro, Angra. A apresentação começa às 20h e será realizada no palco montado em frente às escadarias do Estádio Municipal Waldemiro Wagner.

Angra é uma banda brasileira formada em 1991, e é conhecida por estar entre os maiores nomes do heavy metal brasileiro no mundo, tendo lançado aclamados álbuns e construído uma gloriosa carreira. É também uma referência musical por seus interlúdios sinfônicos, instrumental altamente técnico e pela alquimia do metal com elementos regionais brasileiros, sendo um grande exemplo de versatilidade no meio musical.

Dotada de um senso de direcionamento raro entre as bandas brasileiras, o Angra não ficou esperando as coisas acontecerem, e já em 1992 gravou a demo ‘Reaching Horizons’, que despertou uma enorme curiosidade entre os fãs de metal no Brasil e que levou o grupo a conseguir viabilizar a gravação de seu primeiro álbum, no estúdio do guitarrista KAI HANSEN [HELLOWEEN] em Hamburgo, Alemanha.

O resultado, o álbum “Angels Cry”, mudou de vez o cenário musical brasileiro, e afirmou o Angra como uma força dentro do fechado circuito europeu do metal melódico. A banda conseguiu o impensável para um grupo brasileiro do estilo: mais de 100 mil cópias vendidas no Japão, onde, devido ao enorme e inesperado sucesso de ‘Angels Cry’, um EP fora lançado com versões remixadas de algumas faixas do disco.

Com mais de 30 anos de carreira, a banda mostra vontade e força nunca antes vistas. Nem mesmo a trajetória muitas vezes incerta foi capaz de tirar o foco, determinação e inspiração do quinteto liderado – e fundado – por Rafael Bittencourt, e formado ainda por Felipe Andreoli (baixo), Fabio Lione (voz), Marcelo Barbosa (guitarra) e Bruno Valverde (bateria).

Mesmo em um ambiente cultural cada vez mais estéril e desfavorável para a música com alma e identidade, a banda tem sido capaz de manter uma formação muito entrosada pessoal e musicalmente, transbordando criatividade.

Como marca registrada, o Angra tem muito forte a brasilidade misturada à musica clássica e o heavy metal, fórmula que se soma a diferentes influências como Rock Progressivo, Thrash Metal, música latina, Djent, etc., para tornar o som ao mesmo tempo moderno e familiar.

Em Paranavaí, a banda Angra faz uma apresentação especial da turnê comemorativa de 20 anos do disco “Rebirth”. No show intitulado “Rebirth 20th Anniversary”, os músicos do Angra prometem um show emblemático, retornando e revivendo uma época em que eles estavam renascendo justamente neste momento em que o mundo inteiro está “renascendo” após uma pandemia de grandes proporções. O momento está relacionado à história do álbum, já que “Rebirth” fala de uma civilização reconstruindo o mundo.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí