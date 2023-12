Sábado tem show com Wagner Barreto no Festival de Aniversário de Paranavaí

No último dia 14 de dezembro, o município de Paranavaí completou 71 anos de emancipação política. E para comemorar em grande estilo, a Prefeitura vem realizando uma programação especial de shows gratuitos para a população, na Praça dos Pioneiros.

O último show dos quatros shows do Festival de Aniversário de Paranavaí está marcado para o próximo sábado, dia 23 de dezembro, a partir das 20h, com o cantor vencedor da primeira edição do The Voice Kids, Wagner Barreto. Ele promete animar a galera cantando muito modão sertanejo e ainda músicas autorais para mexer com os corações apaixonados. A apresentação é gratuita para o público.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí