Show "Salve a Rua" terá três dias de apresentações gratuitas em Paranavaí

Dando continuidade à programação dos projetos aprovados no Edital de Apoio à Cultura, promovido pela Fundação Cultural, neste fim de semana Paranavaí recebe mais um dos espetáculos premiados na Categoria Circulação, com três sessões gratuitas em diferentes locais. O show “Salve a Rua”, da banda Elemento Principal acontecerá na sexta-feira, dia 16, na Casa da Cultura, às 20h; no sábado, dia 17, na Pista de Skate do Jardim Morumbi, às 19h; e no domingo, dia 18, na Praça dos Pioneiros, às 18h.

Sinopse – O show “Salve a Rua”, da banda Elemento Principal, é uma apresentação de músicas autorais que revelam em sua temática a preocupação com os problemas sociais do meio urbano. Para além da liberdade expressa na arte de rua, sendo esse um segmento que poucos vivem mas todos presenciam, reconhece em suas músicas uma função social de transformação, principalmente de um público jovem que se identifica com os gêneros rap e rock e que buscam neles uma crítica social que fundamentem e respondam suas questões para com o mundo.

Sobre a Banda – Com 8 anos de estrada, a banda é composta pela voz e poesia do vocalista Guilherme “Miojo”; voz e guitarra de Arthur “Pelego”; guitarra de Rodrigo Narbona; contrabaixo de Fernando Bana; e bateria de Lucas “Manobell”.

Os projetos foram aprovados e financiados com recurso público oriundo do Edital de Apoio à Cultura – Concurso nº 01/2022 – Fundo Municipal de Cultura.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí