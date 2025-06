Circuito Cultural Sesi leva espetáculo 'Ikarus' à Praça dos Pioneiros

A 3ª etapa do Circuito Cultural Sesi 2025 acontece na próxima quinta-feira, dia 26, às 19h30, na Praça dos Pioneiros, em Paranavaí. A atração da vez é o espetáculo “Ikarus”, da Cia Teatro Incomum. A apresentação é gratuita e tem classificação livre, sendo destinada a toda a família.

O Circuito Cultural Sesi é uma realização do Sesi Cultura em parceria com a Fundação Cultural de Paranavaí e visa promover a difusão da arte e valorizar a diversidade cultural paranaense, oferecendo ao público uma programação variada com música, teatro, oficinas e contações de histórias.

Sobre o espetáculo

Sinopse: “Ikarus” é um espetáculo inédito para crianças e toda família da Cia. Teatro Incomum contemplado pelo Programa de Ação Cultural da Cidade de São Paulo (PROAC-SP). Dois amigos inseparáveis amam fazer música. Zé - não quer “se vender” e busca o reconhecimento através de suas canções autorais sem grande apelo comercial. Já Jonas é mais pé no chão e, ao ver a quantidade de boletos que acumularam ao longo dos anos, não se importa muito com o tipo de música que eles fazem, desde que ganhem uma grana com isso.

Então, Jonas cria um plano para fazer sucesso e “estourar de ganhar dinheiro”, como ele gosta de dizer. Sem que Zé se dê conta, Jonas inscreve a dupla em um concurso com uma de suas canções que Zé jamais tocaria em público, por dois motivos: não achar que a música tivesse qualidade e não conseguir cantar para grandes plateias. No entanto, Zé resolve tocar, pois acredita em uma história contada pelo amigo de uma tal asa mágica que tem poderes ancestrais, e acaba vencendo seu medo de cantar em público, engolindo sua vaidade e fazendo o maior sucesso no concurso.

A partir daí, Zé prova o gosto da fama e não quer mais saber de Jonas. Zé nem é mais Zé, é IKARUS com a sua asa “mágica”, uma persona cheia de si e que, cada vez mais, é iludido pelos pequenos poderes do sucesso. Sua carreira se torna tudo que há de mais importante em sua vida. E Jonas perde o controle do seu plano, ficando sozinho.

Mas e agora? Como ficará essa amizade? Seguirão os dois amigos juntos ou separados?

SERVIÇO

O quê: Espetáculo “Ikarus” – Cia Teatro Incomum

Quando: Quinta-feira, 26 de junho, às 19h30

Onde: Praça dos Pioneiros – Paranavaí

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí