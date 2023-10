Circuito Cultural Sesi traz a Paranavaí espetáculo "Clarice matou os peixes" em duas sessões

Esta semana, o Circuito Cultural Sesi traz a Paranavaí o espetáculo teatral “Clarice matou os peixes”, da Cia. do Abração. Inspirada na obra de uma das maiores escritoras da literatura nacional, o espetáculo é voltado para crianças de todas as idades. Em Paranavaí a Cia. se apresentará em duas sessões: a primeira na quarta-feira, dia 11 de outubro, às 14h, na Escola Municipal Maria Schuroff Back (distrito de Graciosa); e a segunda na quinta-feira, dia 12 de outubro, às 18h30, na Praça dos Pioneiros. As apresentações são gratuitas e a classificação indicativa é Livre.

A peça “Clarice Matou os Peixes” levanta a questão da relação com os bichos de estimação e o grande tabu entre os espetáculos direcionados a crianças: como lidar com a morte e o sentimento da perda. Como explicar à criança a efemeridade da vida? Como lidar com a ausência?

No palco, três personagens Clarão, Clarito e Esclarecida relacionam entre si quem é o culpado pela morte dos peixinhos e a ligação de cada personagem com os seus animais de estimação. O desafio duplo de levar à cena a dramaticidade e sensibilidade aliado ao universo infantil, proporciona ao público um espetáculo poético e único.

Realizar este trabalho liberta a vontade de querer falar sobre algumas situações difíceis que fazem parte da arte de viver. Falar da perda de afetos, falar da morte e ao mesmo tempo falar da vida e seus afetos. Mas falar de tudo isto com muito amor. Amor de quem vive e ama a vida. Falar com poesia, em forma de gestos, sons, palavras, música e cores.

O espetáculo faz parte do Circuito Cultural Sesi – Outubro 2023. Em Paranavaí será realizado através de uma parceria entre a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) e Serviço Social da Indústria (SESI), com a Fundação Cultural.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí