Neste sábado, dia 22 de fevereiro, Paranavaí recebe o espetáculo infantil “Tirando a ópera do baú”, que está percorrendo várias cidades do Noroeste do Paraná. O espetáculo terá sua única apresentação no anfiteatro da Unipar, às 14h30. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar os ingressos antecipadamente.

Os ingressos podem ser retirados no dia do espetáculo, das 9h às 14h, no local da apresentação. Escolas e instituições educacionais podem fazer reservas antecipadas de ingressos através do e-mail alcionejaneiro@yahoo.com.br. Lembrando que não haverá sessões extras.

Sobre o espetáculo – A interação com o público infanto-juvenil é a principal característica de “Tirando a ópera do baú”. A história se passa no sótão de uma casa muito misteriosa. Naquele casarão mora uma senhora bem velhinha. Dizem que ela é bruxa.

Um belo dia, Thiago, João, Cidinha e Cia. decidem entrar no casarão em busca de aventuras. As crianças passam por experiências extraordinárias e sobrenaturais. Lá dentro, a turminha aventureira descobre histórias incríveis contadas e cantadas através de árias (peças musicais) de óperas consagradas e populares como “Turandot“, de Giacomo Puccini (1858-1924); “O Barbeiro de Sevilha“, de Gioachino Antonio Rossini (1792 -1868); e “Carmen“, de Georges Bizet (1838 -1875).

O elenco de “Tirando a ópera do baú” agrega expressivos cantores do universo lírico do Paraná, além de uma equipe técnica composta por profissionais das artes cênicas (músico, cenário, iluminação, figurino, maquiagem, entre outros). A coordenação geral é de Salete Cercal, respeitada produtora cultural.

Serviço

Espetáculo: Tirando a ópera do baú

Horário: 14h30

Entrada franca: Os ingressos poderão ser retirados no dia do espetáculo, das 9h às 14h, no local da apresentação

** Escolas e instituições educacionais podem fazer reservas antecipadas de ingressos através do e-mail alcionejaneiro@yahoo.com.br

Ficha Técnica

Direção Artística e Musical: Denise Sartori

Coordenação Geral: Salete Cercal

Cantores: Tieko Hiratomi, Keidma Juliana, Camila Santiago, Thiago Monteiro, João Miguel Aiub e Aldo Gabriel.

Piano: Raquel Vaz

Cenário e Figurino: Celso Júnior

** O espetáculo “Tirando a ópera do baú” tem aval do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE). Apoio cultural: Companhia Paranaense de Energia (COPEL)

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí