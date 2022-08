Paranavaí recebe o espetáculo circense "Amateur" no próximo dia 2 de setembro

No próximo dia 2 de setembro (sexta-feira), o Circuito Cultural Sesi traz a Paranavaí o espetáculo circense “Amateur”. A apresentação está marcada para às 20h, na Praça dos Pioneiros. O evento é gratuito, mas quem quiser contribuir voluntariamente pode entregar 1kg de alimento não perecível no local.

“Amateur” aposta no poder da risada para gerar bem-estar e transformação nos seres humanos. Este espetáculo foi criado a partir da experiência de vida de Daniel Satin e de milhares de tentativas de intervir em espaços não convencionais. Seus fracassos e triunfos tornaram-se seu jeito de viver, que mistura paixão, disciplina e um profundo amor pela arte. Com cumplicidade com o público e na intenção de diversão mútua, a expectativa para “Amateur” é um circo cheio de surpresas: objetos voadores, lenços mágicos e aros hipnotizantes.

Com produção de Margarida Agência de Cultura, “Amateur” é um espetáculo dinâmico, que usa técnicas de palhaçaria, teatro físico, mímica corporal, malabares com lenços mágicos e bolas de pingue-pongue, manipulação de objetos (isolation) e uma participação constante de público, gerando um ambiente familiar, divertido, alegre e estimulante.

O espetáculo faz parte do Circuito Cultural Sesi 2022, em circulação por Curitiba e região metropolitana, sudoeste e noroeste do Paraná. Em Paranavaí será realizado através de uma parceria entre a Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP e Serviço Social da Indústria - SESI, com a Fundação Cultural.

Serviço:

AMATEUR

Dia 02 de setembro, às 20h na Praça dos Pioneiros

* Contribuição voluntária de 1 kg de alimento não perecível entregue no local da apresentação

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí