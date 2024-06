Paulo Betti faz apresentação gratuita em Paranavaí do espetáculo Autobiografia Autorizada, no dia 19 de junho

Em 2024, a Itaipu Binacional comemora 50 anos de fundação da empresa e 40 anos de operação. Para festejar, a empresa promove a circulação do espetáculo “Autobiografia Autorizada”, com Paulo Betti, por cidades do Paraná em exibição gratuita. Em Paranavaí, a apresentação está marcada para o dia 19 de junho (quarta-feira), às 20h, na Praça dos Pioneiros. A Classificação é Livre.

"Autobiografia Autorizada", um monólogo de Paulo Betti, dirigido por Juliana Betti e Rafael Ponzi, estreou dia 19 de março, no Centro Cultural Correios em 2015. Após temporada de dois meses, o espetáculo já passou pelas cidades de Sorocaba, São Carlos, Jundiaí, Araraquara, Piracicaba, Paulínia, Fortaleza, Uberlândia, Brasília, Luanda (África) e em Portugal, onde realizou cinquenta apresentações. O espetáculo, que marcou a comemoração dos 40 anos de carreira de Paulo, foi construído pelo próprio artista, que se inspirou nos textos escritos em grandes blocos durante a adolescência, onde também fazia colagens de fatos da época, e também nos artigos semanais que escreveu por quase trinta anos para o jornal da cidade onde foi criado.

Paulo Betti (71 anos) saiu do mundo rural onde o avô, um imigrante italiano, trabalhava a meia para um fazendeiro negro. Filho de uma camponesa analfabeta, que mudou para a cidade onde foi empregada, mãe de 15 filhos (Paulo é o décimo quinto, temporão, dez anos de diferença de seu irmão mais novo). Seu pai era esquizofrênico. Apesar disso, estudou em boas escolas, cursou um Ginásio Industrial em tempo integral, se formou pela Escola de Arte Dramática da USP e foi professor na Unicamp. O testemunho do ator, autor e diretor, que vai representar pai, mãe, avó e muitos outros personagens da própria vida, levará ao público uma peça divertida e emocionante.

Segundo Paulo, lendo as anotações que ele fez no decorrer de quase uma vida inteira, chegou à conclusão que, o tempo todo, se preparou para revelar as extraordinárias condições que o levaram a sobreviver e a contar como isso aconteceu. “Minha fixação pela memória da infância e adolescência, passada num ambiente inóspito e ao mesmo tempo poético, talvez mereça ser compartilhada no intuito de provocar emoção, riso, entretenimento e entendimento”, completa Betti.

Paralelo ao espetáculo, Paulo está trabalhando na criação do livro com sua Autobiografia, com histórias do espetáculo e inéditas, além de se preparar para filmar o longa “Loucos Amores Líquidos”, com direção do Alexandre Avancini, em oito cidades da Itália, em Minas e São Paulo.

FICHA TÉCNICA

Texto e Interpretação: Paulo Betti

Direção: Juliana Betti e Rafael Ponzi

Elenco: Paulo Betti

Cenário: Mana Bernardes

Figurino: Leticia Ponzi

Iluminação: Dani Sanchez e Luiz Paulo Neném

Direção de Movimento: Miriam Weitzman

Programação Visual: Mana Bernardes

Trilha Sonora: Pedro Bernardes

Fotografia: Mauro Khouri

Assistente de Direção: Juliana Betti

Coordenador de Produção: Fabrício Chianello

SERVIÇO

Paranavaí

Praça dos Pioneiros

Dia 19 de junho às 20h

Duração: 110 minutos

Gênero: Comédia dramática

Classificação: Livre

Produção: Ymbu Entretenimento

Realização: Itaipu Binacional

APOIO: Prefeitura Municipal de Paranavaí e Fundação Cultural de Paranavaí

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí