Quinta-feira tem atividades culturais gratuitas na programação do Circuito Cultural SESI

Nesta quinta-feira, 28 de novembro, o Circuito Cultural SESI 2024 traz a Paranavaí algumas atividades culturais gratuitas. A programação contempla 19 cidades do Paraná com espetáculos teatrais e contação de histórias para todos os públicos. Em Paranavaí, em parceria com a Fundação Cultural, o Circuito trará 2 ações, sendo elas: Contação de História “Foi Coisa de Saci” e o Espetáculo “Quixotes”.

Espetáculo “Quixotes”

Sinopse: Uma dupla de atores mambembes chega ao espaço cênico para contar a história do cavaleiro que acreditava poder consertar o mundo. Durante a narrativa confundem as aventuras e desventuras escritas por Cervantes com a própria trajetória de artistas que são. Assim como as personagens que representam, acreditam poder transformar o mundo.

Linguagem artística: Teatro.

Classificação indicativa: Livre.

O espetáculo será realizado na Praça dos Pioneiros, com início às 19h30.

Contação de História “Foi Coisa de Saci”

Sinopse: Saci é coisa que gente da cidade nega, diz que não tem, mas tem! Numa casa de caboclo, quando alguma coisa estranha acontece, as pessoas dizem que foi coisa de Saci! O espetáculo faz um passeio pelos causos da nossa gente brasileira que jura que viu, ouviu e até já prendeu o saci na garrafa.

Linguagem artística: Contação de histórias.

Classificação indicativa: Livre.

A ação será realizada na Biblioteca Cidadã Boulivar Penha (Rua Washington Picorelli, s/nº – Praça Thaisa Romero Dias – Conjunto Tânia Mara - Vila Operária), às 9h, 10h, 14h e 15h (sob agendamento).

A iniciativa é do Sistema Fiep, por meio do SESI Cultura Paraná e conta com o apoio das empresas Metalesp, Thales DIS Brasil, Drabecki, PX Energy, Copacol, Fiasul e DIPANNO. Em Paranavaí, conta também a parceria da Prefeitura Municipal e Fundação Cultural.

