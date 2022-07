Tragicomédia "Homem ao Vento" terá três apresentações gratuitas em Paranavaí

Nos próximos dias 1º e 2 de agosto (segunda e terça-feira), a Cia. Stavis-Damaceno fará três apresentações gratuitas da tragicomédia “Homem ao Vento” no Centro de Eventos de Paranavaí. As apresentações acontecerão no dia 1º às 20h e no dia 2 às 15h e 20h. A classificação indicativa é 14 anos e não é necessário retirar ingressos antecipadamente.

Nova montagem do dramaturgo e diretor Marcos Damaceno, coloca o espectador em uma sala de ensaios. No espaço, nove atores tentam entender e dar andamento aos ensaios de uma peça melancolicamente cômica, repleta de confusões e perturbações próprias da mente do homem contemporâneo.

As relações aparentemente caóticas entre os personagens - e mesmo entre os atores - vão se transformando no decorrer da peça, revelando universos complexos entre pai, mãe e filho, homem e mulher, homem e menino, vida e arte, o amor e a morte, a ordem e o caos, a realidade e a imaginação.

A montagem, dirigida por Damaceno junto com a atriz Rosana Stavis - atriz frequentemente apontada pela crítica especializada e por profissionais diversos como uma das melhores atrizes do teatro brasileiro - segue características comuns aos trabalhos da Cia. Stavis-Damaceno, como o impacto quase que exclusivamente pela força do elenco e das palavras e a encenação de peças que têm a mente como protagonista ou lugar de ação.

Serviço:

HOMEM AO VENTO

Tragicomédia – 70 minutos

Dia 1º de agosto (segunda-feira), às 20h; e 2 de agosto (terça-feira) às 15h e às 20h

Local: Centro de Eventos Armando Trindade Fonseca (Avenida Heitor de Alencar Furtado, 3620)

Classificação indicativa: 14 anos

*Apresentações gratuitas

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí