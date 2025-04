Ação contra o greening já erradicou quase 3 mil plantas cítricas em Paranavaí

As ações de combate ao greening no perímetro urbano de Paranavaí já resultou na erradicação de 2.962 plantas cítricas em 801 residências visitadas. A ação, coordenada pelas Secretarias Municipais de Agricultura (Seagri) e Meio Ambiente (Semam), teve início no dia 27 de janeiro de 2025 pelo Distrito de Sumaré e seguiu pelos Jardins Ouro Branco, Morumbi, Simone, Oásis, Vila City e Chácaras Pôr do Sol.

Antes do início da campanha, estimativas da Seagri apontavam a existência de aproximadamente 15 mil a 20 mil plantas cítricas na área urbana do município. A erradicação dessas plantas é fundamental para evitar a propagação da doença, que representa uma séria ameaça aos pomares da região.

De acordo com a secretaria, cerca de 4 mil pessoas dependem diretamente da citricultura em Paranavaí para garantir sua renda, o que torna o combate ao greening uma prioridade para a economia local.

O greening é uma doença grave, sem cura, que afeta os citros e compromete toda a cadeia produtiva. A previsão é de que o trabalho de erradicação de todas as plantas seja concluído em até 100 dias.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí