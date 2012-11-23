Durante a Fiman, Paranavaí recebe mais de R$ 1,5 milhão para impulsionar tecnologia na mandiocultura

Nesta quarta-feira (26), em Paranavaí, durante a Feira Internacional da Mandioca (Fiman), o secretário de Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) do Paraná, Alex Canziani, anunciou R$ 1.577.316,80 em investimentos do Governo do Estado para o desenvolvimento tecnológico da mandiocultura no município. O anúncio foi celebrado pelo prefeito Mauricio Gehlen, secretários municipais e lideranças locais.

De acordo com o Governo do Paraná, a safra de 2025 deve alcançar um volume recorde de 4,2 milhões de toneladas de fécula de mandioca, superando as 3,7 milhões de toneladas produzidas em 2024, conforme dados do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

“Tenho acompanhado nos últimos anos a importância da cultura da mandioca não só para o Noroeste, mas para todo o Paraná. Nosso estado é o supermercado do mundo, e o governo tem investido cada vez mais em tecnologia no campo para acompanhar esse desenvolvimento. Esse recurso será destinado à pesquisa para melhorar a produtividade da mandiocultura em Paranavaí, e tenho certeza de que vai ajudar toda a região a se fortalecer ainda mais”, afirmou Canziani.

O prefeito Mauricio Gehlen comemorou a notícia. “Só conseguimos isso pelo envolvimento e pelo comprometimento das pessoas que atuam no setor da mandiocultura. Hoje, aqui na feira, dez grupos de jovens estão estudando e analisando o futuro da cultura, por meio do Inovathon - Maratona de Criação de Soluções Inovadoras. Agora, o secretário nos traz esse recurso que vai ajudar a desenvolver ainda mais a mandiocultura, fortalecendo o desenvolvimento econômico da nossa região. É um momento de celebração e de agradecimento ao Governo do Paraná. Tenho certeza de que bons frutos virão”, declarou o prefeito.

Na manhã desta quarta-feira (26), Canziani esteve com o governador Carlos Massa Ratinho Junior no Palácio Iguaçu e informou que o governo ainda vai repassar R$ 55 milhões, via fundo a fundo, aos municípios participantes do programa Pacto da Inovação ainda neste ano. A iniciativa vai descentralizar os investimentos e ampliar a capacidade dos municípios de desenvolver políticas públicas voltadas à tecnologia.

