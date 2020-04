Os primeiros dias de restrição à circulação de pessoas e isolamento social, em decorrência do Coronavírus, já atingem o equilíbrio financeiro das empresas e ameaçam a sobrevivência de milhões de pequenos negócios no país. Segundo pesquisa feita pelo Sebrae, 89% das micro e pequenas empresas brasileiras já observam uma queda no seu faturamento. E 36% dos empreendedores afirmam que precisarão fechar o negócio permanentemente, em 1 mês, caso as restrições adotadas até agora permaneçam por mais tempo.

A pesquisa, feita entre os dias 20 e 23 de março, junto a um universo de 9.105 donos de pequenos negócios – sendo 794 (8,7%) deles com sede no Paraná, revelou que, na média, a redução no faturamento das empresas foi de 69%. Os empresários ouvidos pelo Sebrae ressaltam que, mesmo adotando uma estratégia de venda online, o faturamento anual do negócio sofreria uma queda de 74%, caso as políticas de isolamento social sejam mantidas por um período de dois meses.

Com a expressiva queda nas vendas, 54% dos empreendedores já preveem que precisarão solicitar empréstimos para manter o negócio em funcionamento sem gerar demissões. E, avaliando as perspectivas da economia brasileira, 33% dos empresários entrevistados acreditam que o país deve levar um ano ou mais para voltar ao normal.

As medidas de restrição ao deslocamento de pessoas já fizeram com que 42% dos empresários tomassem a decisão de fechar temporariamente o negócio e levou 26% a reduzir a jornada de trabalho da empresa.

Para o presidente do Sebrae, Carlos Melles, a pesquisa confirma a importância e a urgência de medidas de socorro aos pequenos negócios. “As pequenas empresas representam 99% de todos os empreendimentos do país e geram mais da metade dos empregos formais. A situação provocada pela pandemia exige de todos os agentes públicos o compromisso pela busca de soluções concretas e rápidas para os problemas que essas empresas estão enfrentando no dia a dia da crise”, destaca Melles.

O presidente do Sebrae ressalta que a instituição está atuando junto às diferentes instâncias de governo, ao Congresso e ao Judiciário para o desenvolvimento dessas soluções. “O Sebrae está, nesse momento, ao lado dos empresários e disponibilizando todo o apoio por meio das diferentes plataformas de atendimento”, destaca.

Principais Números da Pesquisa no Paraná

Como o seu faturamento mensal está sendo afetado?

2% aumentou

4% permaneceu igual

88% diminuiu

Quanto foi a perda em termos de faturamento mensal até este momento?

de mais de 50% - 62 % dos entrevistados

de 41% a 50% - 13 % dos entrevistados

de 31% a 40% - 9 % dos entrevistados

de 21% a 30% - 9 % dos entrevistados

de 11% a 20% - 3 % dos entrevistados

de 6% a 10% - 2 % dos entrevistados

até 5% - 2 % dos entrevistados

Por quanto tempo acredita que o negócio permaneça aberto, com as restrições adotadas até agora?

Mais de 6 meses - 3%

De 5 a 6 meses – 3 %

De 3 a 4 meses – 8 %

De 2 a 3 meses – 30 %

Até 1 mês – 36 %

Mais Números da Pesquisa no Brasil

Ações que já estão sendo adotadas pela empresa

57% disponibilizou álcool-gel p-colaboradores

54% ampliou a limpeza

50% disponibilizou álcool-gel p-clientes

42% fechou temporariamente o negócio

26% reduziu jornada de trabalho

Ações que a empresa ainda vai adotar

40% fechar temporariamente o negócio

28% ampliar a limpeza

26% disponibilizar álcool-gel

26% aumentar vendas on-line

25% fechar permanentemente

Quanto tempo vai demorar para a situação da economia brasileira voltar ao normal?

Mais de 12 meses – 24 %

12 meses – 9 %

6 meses – 19 %

3 meses – 9 %

Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae Nacional