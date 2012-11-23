Estudo aponta força do comércio e especialização agrícola na economia de Paranavaí

A economia de Paranavaí registrou Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 3.229.753 e PIB per capita de R$ 36.106. Os dados constam no estudo apresentado durante o evento “Análise dos Indicadores de Paranavaí”, realizado pela Prefeitura em parceria com o Sebrae.

Em 2021, o setor que mais contribuiu para o resultado do PIB foi Comércio e Serviços, responsável por 60,43% do Valor Adicionado Bruto (VAB). Na sequência aparecem a Indústria, com 24,38%, e a Agropecuária, com 15,2%.

ESPECIALIZAÇÃO NO AGRO - O levantamento também analisou o quociente locacional agro, indicador que mede o grau de especialização agrícola do município em relação ao estado.

Em 2024, Paranavaí apresentou destaque na produção de amendoim safra das águas, sendo responsável por 67,25% da produção do Paraná. O município também concentra 40,32% da produção estadual de muda de citrus, 32,34% de laranja e 21,81% de tangerina montenegrina. Há dez anos, em 2014, Paranavaí produzia 64,90% das mudas de citrus do estado.

AMBIENTE EMPRESARIAL - O município contabiliza 14.117 empresas ativas em 2025. Destas, 1.889 atuam na chamada economia criativa, baseada em criatividade, conhecimento e inovação.

Ao analisar o porte das empresas, 51,1% são Microempreendedores Individuais (MEI). As Micro e Pequenas Empresas representam 43,09% do total. Já as Médias e Grandes Empresas correspondem a 5,81%.

COMÉRCIO EXTERIOR - Entre os principais destinos das exportações de Paranavaí estão a Bélgica, que recebe 47,70% dos produtos exportados, os Estados Unidos (18,58%), os Países Baixos (9,96%), o Japão (7,06%), o Canadá (5,02%) e Israel (4,86%).

Entre os principais produtos exportados por Paranavaí em 2024 estão “Sumos de frutas (incluindo os mostos de uva) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes”, que somaram US$ 39.135.278 e corresponderam a 72,56% das exportações do município.

Em segundo lugar aparecem “Óleos essenciais (desterpenizados ou não); resinóides; oleorresinas de extracção; soluções concentradas de óleos essenciais”, com US$ 8.511.193 exportados, representando 15,78% do total.

Na terceira posição aparecem “Farinhas, sêmolas e pós, de legumes de vagem secos”, com US$ 3.678.401, o equivalente a 6,82% das exportações em 2024.

Em 2024, os principais produtos importados pelo município foram diodos, transistores e dispositivos semelhantes com semicondutores, incluindo células fotovoltaicas e díodos emissores de luz. O grupo representou 28,63% das importações, somando US$ 3.530.860.

Na sequência aparecem máquinas e aparelhos para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou bebidas, com US$ 1.077.569 (8,74%), e artigos de transporte ou embalagem de plástico, que totalizaram US$ 617.228 (5%).

AVALIAÇÃO DO ESTUDO - Para o prefeito Mauricio Gehlen, o levantamento contribui para o planejamento do município. “Esse estudo permite que a gente entenda com clareza onde estamos avançando e onde precisamos melhorar. Quando temos dados organizados, conseguimos planejar o futuro com mais responsabilidade e tomar decisões que impactem positivamente o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

O secretário municipal de Fomento Econômico e Inovação, Kaká Scarabelli, também comentou a importância das informações. “Quando a gente tem números detalhados sobre nossa economia, conseguimos enxergar oportunidades e gargalos. Isso ajuda a direcionar políticas públicas e ações para estimular os setores que já são fortes e desenvolver aqueles que ainda podem crescer mais”, disse.

Sebastião Freitas, consultor do Sebrae e responsável pelo estudo, avaliou o cenário econômico local. “Dá para dizer que Paranavaí tem uma posição privilegiada. Já é uma economia consolidada e o que a gente capturou nesses últimos levantamentos é o quanto a cidade tem atraído empresas processadoras na área de alimentos, principalmente, gerando empregos diferenciados. Outro destaque é a evolução na área de logística, que é estratégica para o município. Qualquer cidade que tem uma empresa de logística bem estabelecida está preparada para crescer ainda mais”, afirmou.

A gestora de clientes do Sebrae, Narliane Martins, explicou que o material seguirá sendo atualizado. “A gente está trabalhando com dados e informações tratadas para auxiliar a gestão na tomada de decisão e na construção de estratégias. Esse estudo será atualizado constantemente”, disse.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí