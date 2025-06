Agência do Trabalhador abre inscrições para curso gratuito de Técnico em Eletromecânica

A Agência do Trabalhador de Paranavaí, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Técnico em Eletromecânica. Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas. O curso terá início no dia 12 de julho e duração de dois anos.

As aulas serão presenciais, realizadas aos sábados, das 8h às 17h. As inscrições acontecerão na próxima terça-feira, 1º de julho, a partir das 8h30, diretamente na Agência do Trabalhador de Paranavaí.

Os interessados devem apresentar cópias dos documentos pessoais (RG e CPF), além de comprovante de residência e histórico escolar (ensino médio completo ou em andamento).

Perfil Profissional - Ao final do curso, o aluno estará apto a apoiar a gestão da montagem e da manutenção de sistemas mecânicos, elétricos e automatizados, além de atuar no desenvolvimento de projetos de sistemas eletromecânicos de máquinas e equipamentos industriais, seguindo as normas e os padrões técnicos de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.

Conteúdos Formativos:

Fundamentos da Eletricidade Industrial

Fundamentos da Tecnologia Mecânica I

Fundamentos da Tecnologia Mecânica II

Introdução à Fabricação Mecânica

Introdução à Indústria 4.0

Introdução à Qualidade e Produtividade

Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação

Introdução ao Desenvolvimento de Projetos

Saúde e Segurança no Trabalho

Sustentabilidade nos Processos Industriais

Pré Requisito

Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí