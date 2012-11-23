Agência do Trabalhador de Paranavaí abre inscrições para curso gratuito de Mecânico de Máquinas

A Agência do Trabalhador de Paranavaí, em parceria com o Senai, vai oferecer um curso gratuito de Mecânico de Máquinas, com início no dia 1º de setembro e término em 12 de dezembro de 2025.

Serão disponibilizadas 10 vagas, com aulas realizadas às segundas, quartas e quintas-feiras, das 19h às 23h.

O conteúdo programático abrange Máquinas e Acessórios de Costura Industrial (40h), Manutenção de Máquina de Costura de Ponto Corrente (60h) e Manutenção de Máquina de Costura de Ponto Fixo (80h).

Para participar, é necessário ter idade mínima de 14 anos e ter concluído pelo menos o 5º ano do ensino fundamental.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Agência do Trabalhador de Paranavaí, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, 1701 – Centro, no dia 27 de agosto de 2025, a partir das 8h30.

Os candidatos precisam apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí