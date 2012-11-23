Agência do Trabalhador e Senac abrem vagas para cursos de Atendimento e RH

A Agência do Trabalhador de Paranavaí, em parceria com o Senac, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos com certificação, voltados à capacitação e inserção no mercado de trabalho. As formações são presenciais, oferecem 25 vagas cada e também representam uma oportunidade para microempreendedores individuais (MEIs) que desejam se especializar e aprimorar suas habilidades profissionais.

O curso de Apresentação, Comunicação e Atendimento busca aprimorar a postura profissional, a comunicação e o atendimento ao cliente. As aulas serão realizadas de 3 de novembro a 18 de dezembro, sempre às segundas, terças e quintas-feiras, das 8h às 12h, totalizando 80 horas de carga horária.

Já o curso de Assistente de Recursos Humanos forma profissionais para atuar nos processos de provisão, desenvolvimento e manutenção do setor de RH. As aulas acontecem de 4 de novembro a 13 de fevereiro de 2026, com recesso no fim do ano, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, somando 160 horas.

As atividades serão realizadas no Senac Paranavaí, e todos os participantes receberão certificação ao final do curso.

Os interessados que tenham disponibilidade nos dias e horários indicados podem fazer a pré-reserva de vaga pelo link: https://forms.gle/cEcjv5ft9M126JAQ6

