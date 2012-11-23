Agência do Trabalhador está com inscrições abertas para curso gratuito de Auxiliar de Panificação

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A Agência do Trabalhador de Paranavaí está com inscrições abertas para o curso gratuito de Auxiliar de Panificação, oferecido pelo município em parceria com o Senai. As aulas terão início no dia 8 de junho e serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 19h às 23h.
O curso vai até o dia 13 de agosto. Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, 1701, para realizar a inscrição.
Para participar, é necessário apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Higiene de alimentos;
Administração aplicada à panificação;
Processos de panificação;
Elaboração de massas salgadas, como pão francês, baguete, pão de leite, bisnaguinhas, pão caseiro, pão de hot-dog, pão de hambúrguer e pão de forma;
Produção de pães rústicos;
Produção de pães integrais;
Massas fermentadas para pizza, focaccia, calzone, cuca e massa folhada;
Pães doces, sonhos e fatias húngaras;
Massas doces fermentadas, como panetones
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí