Agência do Trabalhador está com inscrições abertas para curso gratuito de Auxiliar de Panificação

A Agência do Trabalhador de Paranavaí está com inscrições abertas para o curso gratuito de Auxiliar de Panificação, oferecido pelo município em parceria com o Senai. As aulas terão início no dia 8 de junho e serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 19h às 23h.

O curso vai até o dia 13 de agosto. Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, 1701, para realizar a inscrição.

Para participar, é necessário apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Higiene de alimentos;

Administração aplicada à panificação;

Processos de panificação;

Elaboração de massas salgadas, como pão francês, baguete, pão de leite, bisnaguinhas, pão caseiro, pão de hot-dog, pão de hambúrguer e pão de forma;

Produção de pães rústicos;

Produção de pães integrais;

Massas fermentadas para pizza, focaccia, calzone, cuca e massa folhada;

Pães doces, sonhos e fatias húngaras;

Massas doces fermentadas, como panetones

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí