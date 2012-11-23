Agência do Trabalhador terá inscrições para curso de Auxiliar de Eletricista Predial

A Agência do Trabalhador de Paranavaí, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), está com inscrições abertas para o curso gratuito de Auxiliar de Eletricista Predial.

As inscrições serão realizadas no dia 10 de março, a partir das 8h, na Agência do Trabalhador, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, 1701, Centro. Para participar, é necessário levar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

O curso terá início no dia 16 de março, com aulas no período vespertino, das 14h às 18h, realizadas de segunda a quinta-feira.

SERVIÇO

Curso: Auxiliar de Eletricista Predial

Inscrições: 10 de março, às 8h

Local das inscrições: Agência do Trabalhador de Paranavaí

Endereço: Rua Marechal Cândido Rondon, 1701 – Centro

Início das aulas: 16 de março

Horário: 14h às 18h

Dias: Segunda a quinta-feira

Documentos necessários: cópias do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí