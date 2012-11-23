Alunos são premiados no 5º Concurso Municipal Cultural e Recreativo do projeto MPT na Escola

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta sexta-feira (26) a cerimônia de premiação do 5º Concurso Municipal Cultural e Recreativo do projeto MPT (Ministério Público do Trabalho) na Escola 2026. A edição deste ano envolveu alunos dos 4º anos das 19 escolas da rede municipal, que produziram ilustrações sobre o tema "A Escola no Combate ao Trabalho Infantil".

Desenvolvido entre março e junho, o projeto levou o tema para as salas de aula por meio de atividades voltadas à conscientização sobre o combate ao trabalho infantil. Os estudantes participaram da modalidade Ilustração.

Durante a cerimônia, todas as escolas participantes receberam certificados de honra ao mérito em reconhecimento pela participação no projeto. Na sequência, foram anunciados os cinco trabalhos vencedores.

A secretária municipal de Educação, Wanessa Durante, falou sobre a importância de abordar o tema com os estudantes desde os primeiros anos da vida escolar. "As crianças precisam compreender a diferença entre ajudar em casa e o trabalho infantil. Ajudar nas tarefas do dia a dia faz parte da convivência familiar. O que não pode acontecer é a criança deixar de estudar ou de viver a infância para exercer uma atividade que não é apropriada para a sua idade. É muito gratificante perceber que elas entendem essa diferença, e é justamente por isso que este projeto é tão importante", afirmou.

Representando o prefeito Mauricio Gehlen, o chefe de gabinete, Adilson Francisco, parabenizou os participantes e ressaltou o papel do projeto na formação cidadã dos estudantes. "Hoje celebramos o talento, a criatividade e, principalmente, a consciência de crianças e jovens que compreenderam a importância de defender o direito de toda criança a uma infância digna, com acesso à educação, ao lazer e à proteção. Independentemente da premiação, todos vocês já são vencedores por contribuírem para essa causa tão importante", disse.

A coordenadora do projeto MPT na Escola em Paranavaí, Priscila Moreno, comentou que o alto nível dos trabalhos tornou a escolha bastante desafiadora. "Os trabalhos apresentados foram excelentes e a escolha foi muito difícil. O nível deste ano foi ainda mais alto, e o projeto deixa um aprendizado importante sobre o combate ao trabalho infantil", declarou.

A representante da chefe do Núcleo Regional de Educação, Talita Venâncio, agradeceu a parceria entre as instituições envolvidas. “Esse trabalho também é desenvolvido em parceria com a nossa equipe ao longo de todo o projeto. Agradeço à comunidade escolar e a todos que participaram desta edição”, disse.



Confira os vencedores do 5º Concurso Municipal Cultural e Recreativo do Projeto MPT na Escola 2026

1º lugar: Tiago Hawerroth Martins, da Escola Municipal Maria Schuroff Back, orientado pela professora Ivana Preuss. O estudante recebeu medalha, certificado, kit e uma bicicleta. O trabalho representará Paranavaí na etapa estadual.

2º lugar: Izabely Rodrigues Coelho, da Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira Neto, orientada pela professora Adalcira Guimarães.

3º lugar: Maria Gabriela dos Reis da Silva e Miguel Rodrigues do Nascimento, da Escola Municipal Getúlio Vargas, orientados pela professora Cassiane Costa da Silva.

4º lugar: Samuel José de Azevedo Selhorst e Guilherme Arthur da Silva Andrade, da Escola Municipal Jayme Canet, orientados pela professora Monique Moura da Silva.

5º lugar: Sofia Nakano de Souza Leitemer, da Escola Municipal Noêmia Ribeiro do Amaral, orientada pela professora Suzane Rangel Schwenk Campos.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí