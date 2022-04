Centro da Juventude está com vagas abertas para oficinas de judô e música

O Centro da Juventude de Paranavaí está com vagas abertas para duas oficinas: a oficina de Judô e a oficina Musicalizando, com aulas de saxofone alto, saxofone tenor, flauta e clarinete (turmas mistas). Para se inscrever, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência do adolescente e de seu responsável, além de duas fotos 3x4 do adolescente. As inscrições devem ser feitas diretamente no Centro da Juventude, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

As aulas de judô acontecem nos seguintes dias e horários: às segundas e quartas-feiras das 18h às 19h30 e das 19h30 às 21h, para pessoas a partir de 5 anos de idade; e às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h, para crianças e adolescentes a partir de 5 anos de idade, e das 19h às 20h exclusivamente para mulheres.

Os adolescentes com idades entre 11 e 18 anos devem fazer a inscrição no Centro da Juventude no período diurno. Os demais interessados (menores de 11 e maiores de 18 anos) devem comparecer na aula e o professor fará a matrícula.

Para a oficina Musicalizando, são abertas duas vagas por instrumento (saxofone alto, saxofone tenor, flauta e clarinete), totalizando 8 vagas para adolescentes da faixa etária entre 12 e 14 anos. As aulas acontecem toda segunda-feira, das 13h30 às 15h30.

O Centro da Juventude fica na Rua Sebastião Felipe Moreira, 355 - Vila Operária, em frente à UBS Celso Konda. Para mais informações, basta ligar no telefone (44) 3902-1099.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí