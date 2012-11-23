Colorado, Nova Esperança e Paranavaí: região Noroeste terá três novos colégios agrícolas

A região Noroeste do Paraná terá três novos colégios agrícolas para o ano letivo de 2026. As instituições de ensino estarão localizadas em Colorado, Nova Esperança e Paranavaí, somando quase mil novas vagas para estudantes do Ensino Médio que desejam cursar ensino técnico agrícola.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, a abertura de colégios agrícolas e a oferta de cursos técnicos atende a uma demanda antiga da população local. “É a realização de um sonho para essas comunidades. O Paraná é um Estado com DNA agrícola e é o maior produtor de alimentos por metro quadrado do mundo”, disse o secretário.

“Por meio dos colégios agrícolas, nossos estudantes vão sair da escola com dois certificados - um do curso técnico e um do Ensino Médio - e muito mais preparados para esse mercado de trabalho. Quem ganha com isso são os próprios estudantes, mas também os produtores rurais, empresas e cooperativas da região”, acrescentou.

A construção da nova sede do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola (Ceepa) AgroEducar, em Colorado, recebeu quase R$ 25 milhões em investimentos do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seed-PR) e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar). Já os novos colégios agrícolas em Nova Esperança e Paranavaí aproveitarão estruturas já existentes na rede estadual de educação, adaptadas para a nova modalidade de ensino.

“O colégio agrícola de Colorado é um marco para a educação profissional do Paraná. É uma unidade nova, pensada desde o projeto para atender às necessidades da formação agrícola, com estrutura adequada para a prática e para a qualificação dos estudantes, reforçando o compromisso do Governo do Estado com uma Educação Profissional de qualidade, alinhada às vocações e às demandas do setor agropecuário”, explica a diretora-presidente da Fundepar, Eliane Teruel Carmona.

Nas novas unidades, serão desenvolvidos cursos técnicos em Agropecuária (Colorado e Paranavaí) e Agricultura (Nova Esperança). A abertura de vagas para a Educação Profissional Agrícola busca atender a uma demanda crescente do mercado de trabalho regional, carente de mão de obra qualificada para o setor agropecuário.

“O Noroeste do Paraná é um polo de produção e industrialização de alimentos, incluindo fruticultura, fecularia, abate de aves e piscicultura. É uma região onde se produz muito, porém não se estava capacitando profissionais”, afirma o coordenador de Colégios Agrícolas da Seed-PR, Renato Hey Gondin. “É uma vitória para os municípios de Colorado, Nova Esperança e Paranavaí, pois representa a preocupação do governo do Estado do Paraná em levar tecnologia, mão de obra qualificada e geração de empregos no agronegócio”.

O início das aulas nos novos Ceepas está previsto para o dia 5 de fevereiro, assim como em todas as demais escolas da rede estadual de educação. A inauguração formal das unidades ocorrerá em solenidades oficiais com a presença de autoridades e membros das comunidades locais.

VAGAS ABERTAS EM COLORADO – O Ceepa AgroEdcuar ainda tem vagas disponíveis para o início do ano letivo. Abertas até sexta-feira (30), as matrículas devem ser feitas presencialmente, no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (Ceebja) de Colorado ou no Sindicato Rural Patronal de Colorado. Os interessados devem apresentar comprovante de residência atualizado, RG ou certidão de nascimento e CPF de um responsável.

Em sua capacidade máxima, o Ceepa AgroEducar poderá atender até 500 estudantes, que cursarão o técnico em Agropecuária de forma integrada ao Ensino Médio. Já finalizada, a estrutura conta com 6,6 mil m² de área construída, incluindo 12 salas de aula, auditório, biblioteca, anfiteatro, quadra poliesportiva coberta, laboratórios e demais ambientes administrativos e pedagógicos. O terreno soma cerca de 12 mil m² em área total.

NOVA ESPERANÇA E PARANAVAÍ – Os novos colégios agrícolas de Nova Esperança e Paranavaí já contam com todas as vagas preenchidas para o início do ano letivo.

O Ceepa de Paranavaí poderá atender até 360 alunos de Ensino Médio, com a oferta do curso técnico em Agropecuária. O colégio agrícola de Nova Esperança será batizado como Ceepa Irineu Meneguetti, em homenagem a um dos pioneiros do agronegócio na região. A escola oferta 120 vagas para o curso técnico em Agricultura, também integrado ao Ensino Médio.

COLÉGIOS AGRÍCOLAS – Com as novas unidades na região Noroeste, a rede estadual de educação do Paraná passa a contar com 32 colégios agrícolas, que atendem mais de 8 mil estudantes. Apenas nos últimos dois anos, a Seed-PR abriu oito novos colégios agrícolas, o que confirma a tendência de expansão da educação profissional na rede pública.

Ao ofertar formação técnica aliada à Educação Básica, com cursos que abrangem agricultura, agropecuária, meio ambiente, saúde e tecnologia, as instituições buscam preparar os estudantes para o ingresso no Ensino Superior e no mercado de trabalho agropecuário.

Fonte: Agência Estadual de Notícias