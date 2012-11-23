Com vagas limitadas, curso gratuito de Técnico em Eletromecânica terá inscrições até segunda-feira

A Agência do Trabalhador, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Técnico em Eletromecânica. A formação será ofertada na modalidade semipresencial, com início na próxima segunda-feira (18). Ao todo, serão disponibilizadas 10 vagas.

As aulas presenciais acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 19h às 23h. O curso terá duração de dois anos. Para participar, é necessário estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio.

As inscrições devem ser feitas na Agência do Trabalhador, localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, 1701, até as 13h do dia 18 de maio.

Os interessados precisam apresentar cópias do RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí