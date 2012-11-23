Cursos gratuitos de Operador de Caixa e Corte Feminino com Escova estão com inscrições abertas

A Agência do Trabalhador de Paranavaí e o Senac, em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho (SETR), estão com inscrições abertas para dois cursos 100% gratuitos, voltados à qualificação profissional de jovens e adultos.

Um dos cursos oferecidos é o de Operador de Caixa, com carga horária de 160 horas. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 12h, no período de 3 de setembro a 3 de dezembro. Para participar, é necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 16 anos.

O curso busca preparar profissionais para realizar procedimentos de abertura de caixa, registro de valores, controle de produtos e serviços, atendimento ao público, além de operações de sangria e fechamento de caixa em parceria com o fiscal.

A outra opção é o curso de Corte Feminino e Escova, que terá carga horária de 48 horas e será realizado entre os dias 8 de setembro e 3 de outubro. As aulas também acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 12h.

Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos, com 7º ano do ensino fundamental completo. O curso oferece capacitação em técnicas de corte e escova em cabelos femininos.

As aulas de ambos os cursos serão realizadas na unidade do Senac de Paranavaí, localizada na Avenida Rio Grande do Norte, 1240, Centro.

Os interessados devem registrar sua intenção de participação por meio do formulário online:

https://forms.gle/mDwZzj3eYPdemUsEA

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp do Senac: (44) 3474-8400.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí