Em parceria com o Senai, Agência do Trabalhador de Paranavaí abre vagas para curso técnico gratuito em Segurança do Trabalho

Agência do Trabalhador de Paranavaí, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), está oferecendo 10 vagas para o curso técnico gratuito em Segurança do Trabalho. A formação terá início no dia 15 de outubro de 2025 e terá duração de dois anos, com aulas presenciais uma vez por semana, sempre às quartas-feiras.

“Esse curso permite a qualificação profissional em uma área de alta demanda no mercado, capacitando os participantes para atuar na prevenção de acidentes e na promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho”, declarou Elen Della Pria, diretora da Agência do Trabalhador de Paranavaí.

As matrículas serão realizadas na quinta-feira, dia 9, a partir das 8h, na sede da Agência do Trabalhador de Paranavaí. Para efetuar a inscrição, é necessário comparecer pessoalmente com cópias do RG, CPF e comprovante de residência. O único pré-requisito é estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio.

ESTRUTURA CURRICULAR - A estrutura curricular do curso é dividida em módulos, que somam dezenas de horas de formação teórica e prática.

No módulo básico, os alunos terão aulas de Comunicação e Informação (16h), Fundamentos de Segurança e Saúde no Trabalho (24h) e Ciências Aplicadas (20h). O módulo introdutório inclui conteúdos como Rotinas de Segurança e Saúde (28h), Higiene Ocupacional (24h) e Metodologia de Projetos (8h).

Já os módulos específicos aprofundam a atuação profissional com temas como Coordenação de Programas de SST (44h), Planejamento e Execução de Ações Educativas (20h), Gestão de Pessoas (12h), Consultoria em Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Trabalho (12h), Auditorias em Saúde e Segurança (16h) e Monitoramento dos Programas e Documentos de Saúde e Segurança (16h).

De acordo com o Senai, além de atender às exigências legais da formação técnica, o curso prepara o aluno para atuar em empresas de diversos setores, contribuindo com a prevenção de riscos e o bem-estar dos trabalhadores.

SERVIÇO:

Curso Técnico em Segurança do Trabalho (Gratuito)

Início das aulas: 15/10/2025

Duração: 2 anos

Aulas: Presenciais, às quartas-feiras

Inscrição: 09/10/2025 (quinta-feira), às 8h

Local: Agência do Trabalhador de Paranavaí

Documentos necessários: Cópias do RG, CPF e comprovante de residência

Pré-requisito: Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí