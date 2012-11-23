Escola Municipal de Paranavaí recebe Prêmio MEC da Educação Brasileira pelo melhor Ideb do Paraná

A Escola Municipal Jayme Canet, de Paranavaí, foi reconhecida nacionalmente nesta semana ao receber o Prêmio MEC da Educação Brasileira na categoria Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A instituição conquistou o melhor resultado por escola no Paraná em 2023, alcançando nota 9,4 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Pelo desempenho, a escola recebeu R$ 100 mil e um troféu. Além disso, o Estado do Paraná foi premiado com R$ 500 mil e o município de Paranavaí com R$ 300 mil, totalizando R$ 900 mil em premiações.

A solenidade de entrega aconteceu na segunda-feira, 11 de agosto de 2025, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Representando a instituição, participaram a diretora Alessandra Rodrigues e a professora Helen Cristina Magni. O evento contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A secretária municipal de Educação, Wanessa Durante, destacou que a conquista é resultado do esforço coletivo. Em 2023, na época, Wanessa era a diretora do Jayme Canet. “Estamos extremamente orgulhosos. Esse resultado reflete o trabalho conjunto entre professores, equipe gestora, alunos e famílias. Todos contribuíram para que nossa cidade fosse reconhecida em nível nacional”, afirmou.

O prefeito Mauricio Gehlen também celebrou o prêmio. “Esse reconhecimento é motivo de orgulho para toda a cidade. Mostra que estamos no caminho certo, investindo na qualidade do ensino e valorizando nossos profissionais. A Escola Jayme Canet levou o nome de Paranavaí para todo o Brasil, e isso é uma vitória de todos os profissionais de educação”, disse.

Ao todo, o Ministério da Educação premiou 116 instituições de ensino das redes públicas estaduais e municipais, com valores entre R$ 100 mil e R$ 500 mil. As categorias contempladas foram: Educação Infantil, Alfabetização, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Enem, Educação em Tempo Integral e Educação Profissional e Tecnológica.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí