Indemil oferece curso gratuito de operador de caldeira com chance de emprego em Paranavaí

A empresa Indemil vai oferecer um curso gratuito de Operador de Caldeira com possibilidade de contratação. As inscrições serão realizadas no dia 22 de abril, às 8h30, na Agência do Trabalhador de Paranavaí. A iniciativa faz parte do programa “Treinando a Comunidade”.

Com carga horária de 40 horas, o curso é voltado para maiores de 18 anos com Ensino Médio completo. A Agência do Trabalhador também será responsável por intermediar entrevistas com os candidatos interessados.

Além da formação técnica, os participantes terão a chance de ingressar no mercado de trabalho, já que a empresa pretende contratar alguns dos alunos aprovados no processo seletivo após o curso.

Para se inscrever, basta comparecer no local e horário indicados, levando os documentos pessoais.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí