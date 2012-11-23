Investimento de R$ 8,8 milhões do Estado viabiliza centro de ciência da Unespar em Paranavaí

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), destinou R$ 8,8 milhões para a construção de uma nova unidade acadêmica da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), em Paranavaí, na região Noroeste. Denominado de Centro de Excelência em Gestão Universitária de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), as obras começaram nesta segunda-feira (26/1), com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2027. Os recursos são do Fundo Paraná de fomento científico e tecnológico.

Segundo o projeto, a edificação terá aproximadamente 3 mil metros, sendo um marco para a consolidação da instituição estadual de ensino superior como polo estratégico de pesquisa aplicada, inovação e desenvolvimento regional sustentável. O objetivo é concentrar, em um ambiente moderno e colaborativo, setores essenciais para o ecossistema de inovação, cujas atividades, atualmente, estão dispersas em diferentes espaços, o que dificulta a integração entre pesquisadores, professores, estudantes e parceiros.

A estrutura abrigará núcleos de gestão de projetos de pesquisa e inovação; ambientes de apoio a grupos de pesquisa e laboratórios; espaços para incubação de startups e empresas juniores; e setores dedicados à coordenação de programas de extensão tecnológica e à formação em gestão da inovação e empreendedorismo científico. A expectativa é integrar ensino, pesquisa, extensão e inovação em um único polo, impulsionando o desenvolvimento e a competitividade produtiva do Noroeste paranaense.

O secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, destaca a importância do investimento para fortalecer o ecossistema de CTI. “A nova unidade acadêmica da Unespar materializa uma diretriz estratégica do governo, que é ampliar e modernizar a infraestrutura científica no interior do Estado, descentralizando oportunidades, fomentando a pesquisa aplicada e criando ambientes em que o conhecimento se transforma em desenvolvimento socioeconômico regional”, afirma.

Para a reitora da Unespar, Salete Paulina Machado Sirino, a obra resolve uma demanda histórica e estrutura o futuro da instituição. “Esse novo espaço vai além da construção física, pois representa a consolidação de um ambiente unificado de gestão, onde a produção científica, a inovação e a extensão irão dialogar de forma integrada, para potencializar os projetos, atrair parcerias e qualificar ainda mais a nossa contribuição para o desenvolvimento do Noroeste do Paraná”, explica.

ESTRUTURA – A nova estrutura será implantada em um terreno doado pela Prefeitura de Paranavaí em 2019, nas proximidades do campus da Unespar no município. Além do ecossistema de inovação, a edificação servirá como sede administrativa da universidade, abrigando o gabinete da reitoria. O projeto arquitetônico prioriza a sustentabilidade e será um exemplo de eficiência ambiental, incorporando sistemas de reutilização de água da chuva e geração de energia solar.

A edificação contará com espaços amplos e de multiuso e um leiaute adaptável para atender às demandas dos diferentes setores da universidade, aliando funcionalidade à integração de ambientes de trabalho e convivência a áreas verdes. Entre as instalações planejadas, está um auditório com capacidade para 100 pessoas, destinado a eventos institucionais e acadêmicos, uma ampla área de estacionamento para diferentes tipos de veículos e quatro acessos distintos, organizando os fluxos de pessoas, serviços e o público do auditório.

IMPACTO ESTRATÉGICO – O Centro de Excelência em Gestão Universitária de CTI da Unespar está totalmente alinhado com as diretrizes da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Paraná (Pecti), que define como eixos a infraestrutura, a formação de capital humano e a integração entre universidades, empresas e sociedade. A iniciativa deve beneficiar diretamente cerca de 2 mil pessoas, entre professores, estudantes, profissionais da carreira técnico administrativa, além de impactar positivamente dezenas de municípios da região.

Fonte: Agência Estadual de Notícias