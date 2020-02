Pouco mais de 6.100 estudantes encheram as salas de aula das 19 escolas municipais nesta quarta-feira (5/2) em Paranavaí, com o início do ano letivo de 2020. O primeiro dia de aulas nas escolas da rede municipal de ensino foi tranquilo e ocorreu dentro da normalidade. Os quase 3 mil alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) já tinham voltado às no dia 23 de janeiro. Atualmente, a rede municipal de ensino atende 9.120 crianças nas escolas e Centros de Educação Infantil.

Para começar o ano bem, a Secretaria Municipal de Educação promoveu na última terça-feira (4/2) a primeira Capacitação Pedagógica de 2017 para mais de 1.200 profissionais de Educação do município (professores, agentes de apoio e equipe pedagógica). O objetivo foi de preparar e motivar os profissionais para os desafios do ano letivo. A Capacitação teve como tema principal “Autoestima e Aprendizado”.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí