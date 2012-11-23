Pais devem clicar no banner do site da Prefeitura para cadastro em vagas da Educação Infantil

Os pais ou responsáveis que desejam garantir uma vaga para seus filhos nos Centros de Educação Infantil (municipais e conveniados) de Paranavaí para o ano letivo de 2026 já podem fazer o cadastro de pretensão de vaga. O processo está aberto e segue até o dia 9 de novembro.

Para realizar o cadastro, é necessário acessar o site da Prefeitura de Paranavaí (https://paranavai.atende.net/) e clicar no banner disponível na página inicial, que direciona diretamente para o formulário de inscrição. Essa etapa é obrigatória para todas as famílias que pretendem matricular crianças nascidas entre 1º de abril de 2022 e 20 de julho de 2025, nas turmas que vão do Berçário 1 ao Maternal 2.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, todo o processo de pretensão de vagas para os Centros Municipais e Conveniados será realizado em quatro etapas, conforme determina a Instrução Normativa nº 02/2025.

Para efetivar a inscrição, os pais ou responsáveis devem reunir a documentação exigida, que inclui cópia do Cartão SUS e da Certidão de Nascimento da criança, fatura da Copel atualizada (no máximo dos últimos dois meses), folha resumo do Cadastro Único (para famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo, ou R$ 756,00), além de comprovantes de trabalho e declarações de renda de todos os integrantes da família. São considerados integrantes todas as pessoas que residem no mesmo endereço.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí