Paranavaí tem a 2ª melhor educação básica do Brasil e a 1ª da Região Sul

Paranavaí teve um resultado histórico divulgado na última semana. A cidade aparece com a 2ª melhor educação básica do Brasil e a 1ª colocação na Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios Brasileiros, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

O prefeito Mauricio Gehlen destacou que o resultado é fruto de uma caminhada construída por muitas mãos. “Paranavaí vive um momento histórico. Esse reconhecimento mostra o quanto a educação do nosso município evoluiu, graças ao comprometimento dos profissionais que acreditam no poder transformador da escola pública. Cada diretor, professor, merendeira, agente de conservação e servidor da rede municipal tem participação direta nesse resultado. Nosso papel é continuar garantindo estrutura, formação e apoio para que o aprendizado das nossas crianças avance ainda mais. A educação de Paranavaí é motivo de orgulho para toda a cidade e exemplo para o Brasil”, celebrou.

Em comparação com o ranking divulgado em 2024, Paranavaí subiu nove posições no país. Com a nova colocação, o município fica atrás apenas de Sobral (CE) e à frente de grandes cidades como 6º São Caetano do Sul (SP), 8º Jundiaí (SP), 11º Toledo (PR), 12º Limeira (SP), 14º Maringá (PR), 19º Londrina (PR), 22º Goiânia (GO), 44º Curitiba (PR), 52º São Bernardo do Campo (SP), 56º Sorocaba (SP), 67º Cascavel (PR), 172º Belo Horizonte (MG), 190º São Paulo (SP), 192º Recife (PE), 193º Fortaleza (CE), 212º Rio de Janeiro (RJ), 243º Florianópolis (SC) e 336º Porto Alegre (RS).

A secretária municipal de Educação, Wanessa Durante, ressaltou que o avanço é resultado de um trabalho coletivo e contínuo. “Esse resultado foi construído ao longo dos anos, com a dedicação de todos os profissionais da rede municipal. Desde os diretores e professores até os agentes de conservação e cozinheiras, todos têm um papel essencial no aprendizado das nossas crianças. E eu só tenho a agradecer por esse reconhecimento, pois enquanto fui diretora da Escola Municipal Jayme Canet, pude contribuir também nessa jornada, sendo duas vezes diretora da melhor escola do Paraná no Ideb”, enfatizou.

A Escola Municipal Jayme Canet, citada por Wanessa, foi reconhecida nacionalmente em agosto deste ano ao receber o Prêmio MEC da Educação Brasileira na categoria Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A instituição conquistou o melhor resultado por escola no Paraná em 2023, alcançando nota 9,4 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Wanessa destacou também que a Secretaria de Educação vem aprimorando as ações já consolidadas, buscando sempre melhorar os índices de aprendizagem. “Estamos complementando um trabalho de excelência, com foco na unificação das instituições e na igualdade de oportunidades. Hoje todas as escolas seguem a mesma sistemática de ensino, e contamos com o trabalho de mentoria, onde nossa equipe técnica auxilia diretamente as direções e professores. Além disso, ampliamos as capacitações, oferecendo formação constante a todos os profissionais da rede”, concluiu.

No ranking geral do CLP, que avalia as melhores cidades para se viver, Paranavaí ocupa a 40ª posição nacional, à frente de diversos grandes centros, incluindo capitais brasileiras.

