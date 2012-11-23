Período de rematrículas na Rede Municipal de Ensino vai de 2 a 31 de outubro

Começa na próxima quinta-feira, dia 2, e segue até 31 de outubro o período de rematrículas/matrículas de continuidade nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e escolas municipais de Paranavaí. O processo é válido para estudantes já matriculados na rede municipal no ano letivo de 2025 e que darão sequência aos estudos na mesma instituição em 2026.

A rematrícula deve ser confirmada por um responsável pela criança, conforme o cronograma de agendamento elaborado pelas equipes dos CMEIs e Escolas Municipais. Cada instituição está enviando aos responsáveis um bilhete, em papel timbrado, contendo a data e o horário do atendimento.

De acordo com as normativas da Secretaria Municipal de Educação, é obrigatório o preenchimento e a assinatura, pelo responsável, do Formulário de Rematrícula, além da apresentação dos seguintes documentos:

Declaração ou Atestado de Vacinação;

Fatura original e atualizada da Copel (com no máximo 2 meses);

Número de telefone para contato;

Cópia do CPF dos responsáveis pelo estudante;

Cópia do CPF do estudante;

Cópia da folha do CadÚnico, para estudantes beneficiários do Bolsa Família;

Outras atualizações cadastrais que se fizerem necessárias.

Todas as informações serão registradas no SERE – Sistema Estadual de Registro Escolar do Paraná.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí