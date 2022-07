Polo UAB de Paranavaí tem 20 vagas para Especialização em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em Paranavaí, está com uma novidade: 20 vagas abertas para Especialização em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica, através da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). As inscrições estão abertas até o dia 31 de julho e devem ser feitas exclusivamente através do site ead.unicentro.br/pos2022. A inscrição e o curso são gratuitos.

O curso de Especialização em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica é aberto para pessoas com graduação em Geografia ou outra área de Ciências Humanas (Licenciatura ou Bacharelado). As aulas serão realizadas via plataforma online e contarão com algumas atividades presenciais no polo UAB de Paranavaí.

A classificação dos candidatos se dará pelos critérios estabelecidos em Edital, como formação na área e tempo de atuação profissional. Embora o curso seja oferecido na modalidade EaD, algumas atividades avaliativas podem ser realizadas no polo UAB.

Para acessar o Edital completo e ter mais informações sobre o curso, basta clicar no link ead.unicentro.br/pos2022 ou procurar o polo UAB de Paranavaí, que fica na Rua Barão de Certo Azul, nº 210, no Jardim Santos Dumont (dentro da Escola Municipal Santos Dumont, em frente Unipar). O telefone para contato é o 3902-1207.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí