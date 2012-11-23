Prazo para novas matrículas em Paranavaí segue até sexta (28), diz Educação Municipal

A Secretaria de Educação de Paranavaí abriu, nesta segunda-feira (24/11), o período de pretensão de novas matrículas para crianças que já estão na idade obrigatória de estudar, mas ainda não frequentam nenhuma instituição da rede municipal.

As novas matrículas podem ser solicitadas por responsáveis de crianças que vão ingressar no Infantil 4 e ainda não estão na rede pública municipal; por responsáveis que desejam transferência da rede particular para a rede municipal; ou por famílias que vêm morar em Paranavaí e trazem transferência de outra cidade.

Entre 24 e 28 de novembro, os responsáveis devem procurar a instituição em que desejam a matrícula para manifestar a pretensão de vaga. Os documentos necessários são: cópia da certidão de nascimento, cópia da fatura da Copel (se não estiver no nome do responsável, apresentar outro comprovante de endereço em nome do responsável) e declaração de matrícula e frequência (para crianças que já estudam na rede particular).

Nos dias 1º e 2 de dezembro, as instituições farão a análise das pretensões para verificar a disponibilidade de vagas. Após a análise, a unidade entrará em contato com os responsáveis para informar se a vaga foi concedida. Caso a vaga não seja concedida, o responsável deverá procurar a Secretaria Municipal de Educação para que seja feita a busca por disponibilidade em outras unidades.

O agendamento e a efetivação das novas matrículas ocorrerão de 3 a 12 de dezembro.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí