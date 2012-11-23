Prefeitura reajusta valor das bolsas-auxílio de estagiários como forma de valorização dos estudantes

A Prefeitura de Paranavaí, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Sead), reajustou os valores das bolsas-auxílio dos estagiários que atuam nas secretarias municipais. O aumento entra em vigor a partir deste mês de junho de 2026 e já será aplicado no próximo pagamento.

“Essa é uma política de valorização dos estudantes que contribuem diariamente com as rotinas das secretarias e com o atendimento à população”, declarou o secretário da pasta, Lucas de Oliveira.

De acordo com a Sead, a readequação foi planejada para garantir o incentivo e o suporte financeiro aos jovens em formação profissional.

NOVOS VALORES - Os subsídios foram atualizados conforme a jornada de trabalho de cada estudante. O benefício do auxílio-transporte permanece fixado em R$ 100,00 para todas as modalidades.

Na jornada de 4 horas, a bolsa-auxílio passa de R$ 550,00 para R$ 700,00 mensais (totalizando R$ 800,00 com o auxílio-transporte).

Na jornada de 6 horas, a bolsa-auxílio passa de R$ 700,00 para R$ 1.100,00 mensais (totalizando R$ 1.200,00 com o auxílio-transporte).

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí