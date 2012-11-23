Três escolas de Paranavaí são reconhecidas entre as melhores do Paraná em alfabetização

A educação municipal de Paranavaí conquistou mais um reconhecimento a nível estadual. A entrega do Prêmio Alfabetiza Juntos foi realizada na última semana, em Curitiba, pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. O evento reuniu 300 escolas municipais de 154 cidades paranaenses, reconhecidas pelos resultados alcançados na alfabetização no ano de 2024.

Entre as unidades premiadas, Paranavaí teve três escolas reconhecidas pelo desempenho na Prova Paraná Mais, são elas: Escola Municipal Jayme Canet, Escola Municipal Hermeto Botelho e Escola Municipal Clemente Niehues.

As instituições premiadas receberam kits tecnológicos compostos por 30 Chromebooks (notebooks com sistema ChromeOS) e 30 fones de ouvido, além de placas de reconhecimento.

As entregas simbólicas dos prêmios às escolas de Paranavaí foram realizadas pela secretária municipal de Educação, Wanessa Durante, e pela assessora pedagógica Adriana Contrera. Receberam as homenagens as diretoras Maria Piassa, da Escola Municipal Clemente Niehues; Alessandra Rodrigues, da Escola Municipal Jayme Canet; e Taina Hochsprung, da Escola Municipal Hermeto Botelho.

O Prêmio Alfabetiza Juntos é um desdobramento do programa Educa Juntos, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e as redes municipais de ensino. A proposta é voltada à aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Em manifestação sobre o resultado, a secretária Wanessa Durante, afirmou que “a conquista é resultado do trabalho conjunto de toda a rede municipal, que envolve equipes gestoras, professores, servidores, estudantes e famílias, comprometidos diariamente com o processo de alfabetização.”

O prefeito Mauricio Gehlen também comentou sobre a premiação. “Ver nossas escolas entre as melhores do Paraná mostra a seriedade do trabalho realizado na educação municipal e o compromisso com a formação das nossas crianças. Agradeço a todos os profissionais da rede municipal de educação pelo empenho e dedicação”, comemorou.

Em seu discurso no ato da entrega das premiações, Ratinho Junior falou que o avanço na educação do Estado, que passou de 7º para 1º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), começa desde os primeiros anos de ensino. “Uma educação de qualidade começa no ensino infantil, área em que estamos investindo na construção de mais de 400 creches, passa pelos anos iniciais do ensino fundamental, com o Estado sendo parceiro dos municípios para que os estudantes cheguem à rede estadual preparadas para os próximos níveis de aprendizagem”, ressaltou.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí