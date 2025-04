Unespar oferece 680 vagas remanescentes para 70 cursos de graduação em sete cidades

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está com inscrições gratuitas até este sábado (26) para o Processo Seletivo de Ingresso em Vagas Remanescentes (Provar 2025). Ao todo são 680 vagas para 70 cursos de graduação presencial, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. Os cursos são ofertados nos campus da instituição em Curitiba, Apucarana, Campo Mourão, Loanda, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. O resultado será divulgado a partir de 28 de abril.

De acordo com o edital, o Provar é destinado a candidatos já classificados em outras seleções recentes da instituição de ensino superior, como o Vestibular 2024/2025, o Processo Seletivo Complementar, o Vestibular Complementar e o Programa Aprova Paraná Universidades. Também podem concorrer os estudantes que estão na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para a Unespar.

A classificação no Provar acontecerá de acordo com a média final obtida nos respectivos processos seletivos que os candidatos participaram anteriormente. No caso de duas ou mais seleções, o sistema utilizará, automaticamente, a maior média. Nessa nova oportunidade de ingresso na Unespar os interessados podem escolher até duas opções de cursos.

Cursos – Os 70 cursos da Unespar com vagas remanescentes contemplam 37 formações distintas, com disponibilidade de turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. São 13 cursos da área de Linguística, Letras e Artes, como Artes Visuais, Cinema e Audiovisual, Dança, Instrumento, Música, Música Popular, Musicoterapia e Teatro. Nesse grupo também estão as graduações em Letras – Espanhol, Inglês, Português, Português e Espanhol e Português e Inglês.

Na área de Ciências Sociais Aplicadas o edital prevê 11 cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão de Produção Industrial, Gestão do Turismo, Museologia, Secretariado Executivo, Serviço Social, Turismo e Turismo e Negócios. No campo das Ciências Humanas, há vagas disponíveis para os cursos de Filosofia, Geografia, História e Pedagogia.

Na área de Ciências Exatas e da Terra, os estudantes podem ingressar nas graduações de Ciência da Computação, Matemática e Química. No campo das Ciências da Saúde, há vagas para os cursos de Educação Física e Enfermagem.

Já as graduações em Ciências Biológicas, Engenharia de Produção e Engenharia de Produção Agroindustrial, que pertencem às áreas homônimas do conhecimento, fecha o conjunto de vagas remanescentes da Unespar.

Serviço:

Processo Seletivo de Ingresso em Vagas Remanescentes da Unespar

Inscrições: até 26 de abril

Resultado e matrículas: a partir de 28 de abril

Fonte: Agência Estadual de Notícias