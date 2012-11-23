2ª edição do Vem Trabalhar acontece até sexta-feira em formato digital; cadastre-se

A Prefeitura de Paranavaí e a Agência do Trabalhador iniciaram nesta segunda-feira (27) a 2ª edição do Feirão de Empregos Vem Trabalhar, em formato digital. Os candidatos podem se candidatar até sexta-feira, dia 1º de maio.

Para concorrer às vagas, o candidato deverá acessar o link:

https://agenciadotrabalhadorparanavai.wordpress.com/curriculo/

Em seguida, será necessário selecionar as áreas de interesse e preencher os dados de identificação. A partir desse cadastro, já estará concorrendo às oportunidades indicadas.

“A empresa entrará em contato diretamente com o candidato conforme o perfil das vagas. Ele pode repetir esse processo para quantas oportunidades desejar”, explicou a diretora da Agência do Trabalhador, Elen Della Pria.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Prefeitura do Município de Paranavaí